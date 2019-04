Johan Derksen laat een kinderhek op de overloop van zijn woning plaatsen, nadat hij daar eerder deze week van de trap viel. Met deze kleine aanpassing hoopt de voetbalanalyticus een soortgelijk ongeval in de toekomst te voorkomen.

"Als je ziet van welke hoogte ik ben gevallen, dan heb ik geluk gehad", vertelt Derksen zaterdag tegen het AD. "Voor hetzelfde geld is het een gebroken heup, of zelfs een dwarslaesie."

De zeventigjarige voetbalanalyticus van Veronica Inside viel in de nacht van dinsdag op woensdag van de trap. Hij raakte bewusteloos en moest met een hersenschudding, gebroken arm en breuken in zijn gezicht naar het ziekenhuis.

De voormalig voetballer is sinds vrijdag weer thuis. Maandag moet hij vanwege zijn arm wel weer terug naar het ziekenhuis. Dan vertellen de artsen of er een operatie nodig is. Volgens Derksen is dat nu nog niet duidelijk omdat het om een gecompliceerde breuk gaat.

Om een tweede val van de trap te voorkomen, laat Derksen een kinderhekje monteren. "Het trappengat zit naast mijn slaapkamerdeur. Als je dan 's nachts aan het piesen bent geweest en je doet één stap te vroeg naar links dan val je in een groot donker gat. Dat heb ik blijkbaar gedaan."

In gesprek met het AD vertelt Derksen verder over zijn plan om vrijdag weer aan het werk te gaan. Dit is echter nog wel afhankelijk van zijn herstel. "Als ik er een beetje fatsoenlijk uitzie en al die bloederige wonden bijgetrokken zijn, dan kan ik rustig daar gaan zitten."