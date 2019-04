Er zijn volgens de echtgenoot van Bibian Mentel, Edwin Spee, kleine verbeteringen merkbaar in haar herstel. De voormalige paralympisch snowboardster werd een maand geleden geopereerd aan een tumor op haar ruggenwervel.

"Er is nog een lange weg te gaan", schrijft Spee op Facebook. "Een weg met hoop maar zonder zekerheden, een zware weg met veel verschillende emoties. Maar mijn koningin van de lach is vastberaden en samen gaan we er het mooiste van maken!"

Hij deelt daarbij ook een video waarin te zien is dat de 46-jarige Mentel aan haar herstel werkt. Zo doet ze oefeningen in het water en speelt ze badminton.

Na de ingreep van ruim een maand geleden bleek dat Mentel haar benen niet meer goed kon bewegen. Spee liet een paar weken later weten dat het gevoel in haar benen langzaam weer terugkeerde.

Ziekte meerdere malen teruggekeerd

Mentels onderbeen werd in 2001 geamputeerd vanwege botkanker. Sindsdien is de ziekte meerdere keren bij haar teruggekomen.

In oktober 2018 zette ze een punt achter haar lange loopbaan als paralympisch snowboardster. Ze veroverde drie keer goud op de Paralympische Spelen.

In 2014 werd ze in Sotsji olympisch kampioene op de snowboardcross, nadat ze jarenlang had gelobbyd om snowboarden op het programma van de Paralympics te krijgen.