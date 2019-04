De familie van de overleden Amerikaanse rapper Nipsey Hussle wil donderdag een grote herdenking voor hem organiseren in het STAPLES Center in Los Angeles. In datzelfde sportcomplex werd in 2009 de herdenking voor Michael Jackson georganiseerd.

Het sportcomplex beschikt over 21.000 zitplaatsen. De herdenking is alleen toegankelijk voor mensen die een toegangskaart kopen via een website, schrijft TMZ.

De ceremonie wordt georganiseerd door de familie, in samenspraak met het STAPLES Center. De politie van Los Angeles is aanwezig voor de beveiliging van het evenement.

Het is volgens de entertainmentsite een hels karwei om zo'n groot evenement in minder dan een week te organiseren in het STAPLES Center, waar de basketballers van de Los Angeles Clippers woensdagavond hun laatste thuiswedstrijd van het reguliere NBA-seizoen spelen. Grote verhuurbedrijven worden ingeschakeld voor de belichting en aankleding van het podium.

Rapper werd afgelopen zondag doodgeschoten

Nipsey Hussle (33) werd zondag doodgeschoten voor zijn winkel in Los Angeles. Twee mannen in zijn gezelschap werden ook geraakt, maar overleefden de schietpartij wel. De politie heeft een 29-jarige verdachte opgepakt, die wordt verdacht van moord en twee pogingen tot moord. Hij moet op 10 mei opnieuw voor de rechtbank verschijnen.

Ermias Davidson Asghedom, zoals zijn echte naam luidde, werd in de hiphopscene bekend met enkele mixtapes. Vorig jaar kwam zijn eerste studioalbum uit, Victory Lap. De plaat werd genomineerd voor een Grammy in de categorie beste rapalbum, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen Cardi B.

De rapper laat een vriendin en twee kinderen achter.