Jeroen van Koningsbrugge heeft naar eigen zeggen een fascinatie voor een mogelijk einde der tijden. De acteur heeft daarom een enorme voorraad voedsel en andere spullen bij elkaar verzameld, die hem en zijn gezin moeten helpen wanneer er een wereldwijde crisis zou uitbreken.

In gesprek met de Volkskrant vertelt de 45-jarige Van Koningsbrugge dat hij geen angst voelt wanneer hij zich bezighoudt met zo'n doemscenario.

"Het is meer de verantwoordelijkheid voor mijn vrouw en twee kinderen die ik sterk voel. De fascinatie is ooit begonnen door een roman, geschreven door een 'prepper', waarin concrete tips stonden voor als het fout zou gaan in de wereld."

De acteur en presentator las inmiddels honderden boeken over het onderwerp en is inmiddels een zelfbenoemd expert op dit gebied. Hij sloeg voor zijn huizen in Amsterdam en Limburg een "enorme voorraad" eten in.

"Ik heb wel echt gevriesdroogde shit. Dat blijft 35 jaar goed. Verder heb ik de afgelopen negen jaar van alles verzameld. Van vishengels tot zo'n trapding waarmee je energie kunt opwekken. Dat soort rare dingen wil ik gewoon hebben."