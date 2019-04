Bekende Nederlanders zijn levensgevaarlijk in het verkeer, Peter R. de Vries heeft geen idee wie Samson en Gert zijn en Twan Huys vond zichzelf tijdens het tappen van siroop. Een overzicht van het entertainmentnieuws afgelopen week.

Deze week bleek maar weer dat wie het verkeer wil overleven, beter uit de buurt kan blijven van bekend Nederland. Want als het niet Dave Roelvink is die met een glaasje te veel op achter het stuur gaat zitten, of Boef die de weg onveilig maakt als snelheidsduivel, is het wel Nicolette van Dam of Connie Witteman (voorheen Breukhoven) die bellend in de wagen gaat zitten.

Weekend zette de twee op de foto terwijl ze al bellend in hun Biro een rondje reden door Amsterdam. Het blad waarschuwde de beide dames: nu waren zij het, maar als de politie deze foto's had genomen, waren ze zomaar 240 euro armer geweest.

Als het niet bellende BN'ers zijn, zijn het wel foutparkerende BN'ers, want ook daar lijkt de wet niet op te gaan als je een blauw vinkje achter je naam hebt staan op sociale media. Olcay Gulsen zette haar auto op een plek die eigenlijk bedoeld is voor medisch personeel.

Shownieuws wist wel hoe het zat: de parkeerplek waar de presentatrice haar auto neerzette, was recht tegenover het huis van haar nieuwe geliefde, Ruud de Wild. Volgens de kenners aan de desk zou ze namelijk "een vluggertje" hebben bij de radio-dj. "Als de nood hoog is", aldus de deskundigen.

Hoezo iconisch?!

Iedereen weet wie Bert en Ernie zijn. Iedereen weet wie Oprah Winfrey is. En iedereen weet wie Samson en Gert zijn. Tenminste, dat dachten we allemaal. Want het is toch onmogelijk nooit iets van Sesamstraat te hebben meegekregen? En dat Oprah zo af en toe auto's uitdeelt, is inmiddels toch ook een bekend gegeven?

De Samsonrock, Piraten-potpourri en wie kan nou Bij Heidi in Tirol vergeten? Peter R. de Vries zo blijkt! De misdaadverslaggever schokte deze week heel Nederland door zijn openbaring: hij kent Samson en Gert niet. Peter heeft geen flauw idee dat je moet kloppen als de bel het niet doet en weet niet dat Gert hopeloos verliefd was op Marlène.

Hoe kan dat toch? Peter heeft immers kinderen die precies de leeftijd hebben om de populaire Belgische serie in de vele herhalingen te hebben gezien. "Wat zegt het over mij dat ik nog nooit van deze man heb gehoord?", aldus Peter op de bank bij RTL Boulevard.

Wie hoopte dat Peter een grapje maakte, kwam van een koude kermis thuis: ook op de radio benadrukte hij nog maar eens dat hij echt niet weet wie de lievelingshond van half Nederland en België is.

"Mijn kinderen die zeggen vandaag: 'Nou pap, wij keken daar vroeger ook naar, dus gek dat je dat nooit gezien hebt', maar kennelijk heb ik dat nooit opgeslagen. Zo simpel is het", zo vertelde Peter.

Toch kan het ook gezien worden als een voordeel: Peter heeft nog uren kijkplezier voor de boeg.

Leren tappen uit een nieuw vaatje

Soms word je gedwongen tot iets nieuws. En dat kan heel mooi zijn. Je ontwikkelt je verder, je ontmoet weer nieuwe mensen, je leert nieuwe dingen. Maar tot dat moment komen is vaak wel even lastig. Want je hart is gebroken omdat je net gedumpt bent, je ligt in stukjes omdat je je baan kwijt bent: je moet jezelf ook tijd geven even te rouwen.

Sommige mensen doen dat door met een bak ijs op de bank te gaan zitten, anderen doen dat door er eens lekker op uit te gaan. Twan Huys behoort tot de laatste categorie: hij ging na het plotselinge einde van RTL Late Night meteen op pad.

"Twee dagen na het stoppen ben ik op bezoek gegaan bij vrienden in New Hampshire. Zij hebben daar een groot bos en we hebben esdoornsiroop geoogst", aldus Twan deze week bij Margriet van der Linden in haar talkshow M aan tafel.

Wekenlang hoorden we niks van Twan en iedereen maakte zich een beetje zorgen over de presentator. In één week zag hij zijn baan bij RTL verdwijnen en zijn oude liefde College Tour naar Matthijs van Nieuwkerk gaan. Hoewel het hem weinig leek te doen bij zijn laatste uitzending, zegt Twan nu dat het er toch wel inhakte.

"Het is een rollercoaster geweest en natuurlijk heeft het mij niet ongemoeid gelaten", aldus Twan. "Het is heel jammer, dat heb ik ook gezegd in de laatste uitzending. Ik begreep wel dat het stopte, maar ik voelde mij verantwoordelijk voor de redactie."

Wat hij nu gaat doen, weet Twan eigenlijk nog niet, al zal hij zeker terugkeren bij M om de Amerikaanse politiek te duiden. En er komt een boek. "Er zal wel iets over Late Night in zitten, maar het is niet de kern van het boek. Het zal over wandelen gaan, want ik ben al 35 jaar fervent wandelaar."