Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodríguez waren meteen verliefd. Volgens de vriendin van de voetballer was er sprake van liefde op het eerste gezicht.

"De eerste keer dat we elkaar ontmoetten, was in een winkel waar ik werkte. Dagen later zagen we elkaar weer bij een evenement van een ander merk. Daar konden we rustig praten en werd duidelijk dat we allebei meteen verliefd waren", vertelt de 25-jarige in gesprek met Elle Italia.

Rodríguez heeft samen met de Juventus-aanvaller dochter Alana Martina, maar voedt ook zijn tweeling Eva en Mateo en de achtjarige Cristiano jr. met hem op.

"De plek waar ik het gelukkigst ben, is thuis, bij mijn familie. Ons huis is ons toevluchtsoord, onze tempel, waar we samen aan hebben gebouwd", aldus Rodríguez.