De relatie tussen Roger en Laura, deelnemers aan Temptation Island, is gestrand. Het seizoen is nog niet voorbij, maar de twee hebben nu al bevestigd niet meer samen te zijn.

In Temptation Talk gaf Roger toe dat de relatie voorbij is. Het stel besloot na de opnames om niet met elkaar verder te gaan.

Eerder deze week had Roger het via Instagram nog opgenomen voor zijn voormalige vriendin. Zij werd volgens hem gepest via sociale media. "Hoeveel mensen hebben al zelfmoord gepleegd, omdat ze elke dag opnieuw worden gepest? Hoeveel mensen hebben al in een situatie gezeten waarin je elke dag wordt gepest? Hoeveel mensen hebben al in een situatie gezeten waarin je als je op straat loopt, wordt aangevallen?", schreef hij.

Volgens hem waren de programmamakers ook deels verantwoordelijk voor het pestgedrag aan het adres van Laura. "Schandalig, alsof aandacht trekken niet op een andere manier lukt. Kijkcijfers zijn niet belangrijker dan een mensenleven."