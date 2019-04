Dennis Schouten is afgelopen vrijdag getroffen door een TIA. De verslaggever van PowNed en Veronica Inside werd onwel tijdens een interview.

De 23-jarige Schouten werd volgens 6 Inside onwel tijdens een item dat hij draaide met PEC Zwolle-voetballer Dico Koppers en kreeg last van spraakgebrek. "Hij werd niet goed, was misselijk, wankel en hij kon niet meer praten."

Na onderzoek in het ziekenhuis kwam aan het licht dat Schouten een bloedprop in zijn hersenen had. De verslaggever was op tijd onder behandeling en heeft medicijnen gekregen. Hem is enige tijd rust voorgeschreven.

Eerder deze week kampte Veronica Inside al met een andere tegenslag. Johan Derksen is dinsdagnacht van de trap gevallen, waardoor hij vrijdag voor het eerst in zijn tv-loopbaan een uitzending van VI, of een voorloper daarvan, moet missen.