Ozzy Osbourne (70) heeft al zijn geplande shows voor dit jaar afgezegd. De zanger is gevallen in zijn huis en moet de komende tijd herstellen. Osbourne is nu thuis en staat onder toezicht van zijn arts.

Door de val kreeg de zanger weer last van letsel dat hij in 2003 opliep. In dat jaar veroorzaakte hij op zijn landgoed in Engeland een ongeluk met zijn quad.

Osbourne werd begin dit jaar ook al met complicaties in het ziekenhuis opgenomen. "Ik kan niet geloven dat ik nog meer concerten moet verplaatsen", luidt de reactie van de artiest die door Variety is gepubliceerd. "Ik kan niet met woorden beschrijven hoe gefrustreerd, boos en verdrietig ik ben dat ik nu niet meer kan optreden."

"De steun van mijn familie, vrienden en fans houden me overeind." Osbourne zegt dat hij zich elke dag beter voelt en dat hij zijn zijn tour graag wil afmaken. Het is de bedoeling dat de zanger zijn concerten in februari 2020 hervat.

Zanger eerder opgenomen na complicaties bij griep

Osbourne werd begin februari opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door een hardnekkige griep. De rockster was genoodzaakt zijn Europese tournee te staken, nadat hij een luchtweginfectie kreeg die eveneens door de griep veroorzaakt werd. Er stond geen concert gepland in Nederland.

Artsen waarschuwden toen dat dit kon verergeren en tot longontsteking kon leiden. Toen dit gebeurde, werd de zanger opgenomen op de intensive care.