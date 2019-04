Hilaria Baldwin heeft donderdag laten weten in verwachting te zijn, maar stelde ook dat de kans groot is dat de zwangerschap eindigt in een miskraam.

"Dit is wat er aan de hand is: de embryo heeft een hartslag, maar is niet sterk en groeit niet hard", meldt de yogalerares en echtgenote van acteur Alec Baldwin via haar Instagram-account.

"Dus we moeten wachten - en dat is moeilijk. Er is zo veel onzekerheid, de kans is heel, heel klein dat dit een levensvatbare embryo is."

"Ik heb met mezelf afgesproken dat wanneer ik weer zwanger zou worden, ik dit vroeg met jullie zou delen", vervolgt Baldwin. "Ook als dat betekent dat ik moet vertellen dat ik mogelijk een kindje verloren heb."

Baldwin (35), die vier kinderen met haar man Alec (61) heeft, benadrukt dat zij het belangrijk vindt om open te zijn. Ze wil met haar verhaal het taboe op praten over miskramen doorbreken.

Het stel trouwde in 2012 en heeft drie zoons en een dochter.