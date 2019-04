Johan Derksen, die in de nacht van dinsdag op woensdag gewond raakte toen hij thuis van de trap viel, mag vermoedelijk vrijdag weer naar huis, laat de Veronica Inside-analist donderdag weten aan de website van het voetbalprogramma.

"Ik ben wel geschrokken, maar kan mij er niets meer van herinneren", vertelt Derksen. Hij liep voor de val een gebroken arm, hersenschudding en diverse breuken in zijn gezicht heeft op.

Marieke Derksen, de dochter van de zeventigjarige analist, vertelde donderdag dat Derksen "als een malle" herstelt. "Het gaat goed met Johan hoor! De schrik is weg."

Veronica Inside-presentator Wilfred Genee sprak met Derksens dochter en de eindredacteur van het programma. Die vertelden hem dat de analist een "montere indruk maakt". "De neuroloog is tevreden, het is geen zware hersenschudding", zei Genee donderdag in het gelijknamige radioprogramma.

Wel zal Derksen vermoedelijk nog aan zijn arm moeten worden geopereerd. "Vandaag ben ik voor het eerst een stukje gaan lopen met een zuster", vertelde Derksen donderdag in het radioprogramma. "Ik voel me een stuk beter. Ik moet nog even afwachten wat er met mijn arm gaat gebeuren. Als die moet worden geopereerd, mag ik waarschijnlijk nog niet naar huis."

Derksen wordt voorlopig vervangen

Derksen moet de komende tijd rust nemen en zal de komende afleveringen niet te zien zijn in het televisieprogramma Veronica Inside. Het is de eerste keer in achttien jaar tijd dat de analist een uitzending van het voetbalpraatprogramma, of een van de voorgangers, mist.

Komende vrijdag wordt Derksen vervangen door Jan Boskamp, die al geregeld aanschuift in het programma. Aanstaande maandag vervangt Hans Kraay jr. de analist.