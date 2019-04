Gordon is slachtoffer geworden van een inbraak in zijn auto. Op Facebook deelt de presentator een foto van zijn wagen, waarop te zien is dat de ramen zijn ingeslagen.

"Wat een domper", zegt Gordon. Hij 'bedankt' de parkeergarage waar zijn auto geparkeerd stond.

"Stelletje tuig dat steelt van anderen, die hard werken", schrijft de presentator, die deze week in Amsterdam de eerste vestiging van zijn restaurant The Burger Room opende.

Een woordvoerder van Gordon meldt aan Nederlandse media dat er een koffer met kleding en een toilettas uit de auto is meegenomen. De entertainer zal aangifte doen van diefstal en vernieling.

Het is niet de eerste keer dat Gordon het slachtoffer is geworden van een inbraak. In 2005 en in 2010 werd er ingebroken in zijn huis in Blaricum.