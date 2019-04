Britney Spears heeft zich laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis, meldt TMZ woensdag. De zangeres zou het erg moeilijk hebben met de slechte gezondheid van haar vader Jamie.

Spears zou zich een week geleden hebben laten opnemen in de kliniek, waar ze dertig dagen zal blijven.

De zangeres annuleerde onlangs nog haar nieuwe concertreeks in Las Vegas om voor haar vader te zorgen. Jamie Spears onderging onlangs twee operaties om ernstige problemen met zijn dikke darm op te lossen. Na de tweede operatie kreeg hij last van complicaties.

"Een paar maanden geleden werd mijn vader opgenomen in het ziekenhuis en was hij bijna overleden. We zijn heel dankbaar dat hij nog in leven is, maar hij heeft nog een lange weg te gaan", liet de Toxic-zangeres destijds weten.

Spears heeft het volgens bronnen erg moeilijk met de broze gezondheid van haar vader. De zangeres had in het verleden veel steun van hem toen ze psychisch een moeilijke periode doormaakte.

Sinds ze gediagnosticeerd werd met een bipolaire stoornis, staat de zangeres onder officieel toezicht van haar vader.