Een privéfoto van de drie kinderen van Beyoncé en Jay-Z is gelekt op sociale media. Het zou een afbeelding zijn van een ingelijste foto die aan een muur hangt, meldt Buzzfeed woensdag.

Op de zwart-witfoto zou Blue Ivy samen met de tweeling Sir and Rumi tegen een achtergrond van wilde bloemen poseren.

De afbeelding is nooit gedeeld op de officiële socialemediakanalen van Beyoncé of Jay-Z. Daardoor lijkt het om een privéfoto te gaan.

De foto werd woensdagmiddag gedeeld op het Twitter-account van de Amerikaanse nieuwswebsite Hollywood Unlocked. De eigenaar van de website, Jason Lee, laat aan Buzzfeed weten de foto op verzoek van het management van Beyoncé en Jay-Z inmiddels verwijderd te hebben.

"We ontvingen via een anonieme bron een foto van Beyoncés kinderen en plaatsten hem, omdat we in de veronderstelling waren dat hij al gedeeld was door de Carters", laat Lee aan de website weten.

Foto was niet geautoriseerd

De eigenaar kreeg vervolgens een telefoontje van het management van Beyoncé. Lee hoorde dat de publicatie van de foto niet was goedgekeurd door het stel. "We hebben de afbeelding daarna meteen verwijderd om hun privacy te respecteren", aldus Lee.

De foto lijkt afkomstig te zijn van het inmiddels verwijderde Twitter-account Freeish Media, dat een screenshot deelde van Twitter-gebruiker @713yonce. Dit account voor fans van Beyoncé is inmiddels ook verwijderd.