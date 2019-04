Patricia Paay is na het uitlekken van haar seksfilmpje veranderd. De oud-zangeres is verlegener geworden en durft minder snel haar mening te geven, vertelt ze woensdagavond in de NPO1-talkshow M.

"Het heeft me veranderd. Ik ben veel minder gebekt en meer verlegen geworden", aldus Paay.

Als voorbeeld noemt de oud-zangeres de opening van het nieuwe restaurant van Gordon, die ze onlangs bijwoonde. "Daar stonden natuurlijk allemaal mensen en dan merk ik dat ik niet meer zo 'babbelerig' ben. Dat is jammer, vooral omdat ik altijd heel geïnteresseerd in mensen was."

Paay durfde ook een tijd lang geen televisiewerk aan te nemen, omdat ze bang was vervelende opmerkingen te krijgen. "Ik durf zelf ook geen grapjes meer te maken, omdat het voelt alsof dat niet mijn plek is", vertelt ze.

Paay, die zondag zeventig wordt, heeft het gevoel dat ze twee jaar na de gebeurtenissen rondom het seksfilmpje alles eindelijk achter zich kan laten. "Ik voel me sterk. Ik ben natuurlijk ook een Rotterdamse: gewoon doorgaan en mouwtjes opstropen."