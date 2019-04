Johan Derksen heeft dinsdagnacht door een val van de trap zijn arm gebroken en een hersenschudding opgelopen, maakte zijn collega Wilfred Genee woensdag bekend in het radioprogramma Veronica Inside.

Derksen zou afgelopen nacht op weg naar het toilet de verkeerde deur hebben gepakt, van de trap zijn gevallen en buiten westen zijn geraakt.

De zeventigjarige voetbalanalist werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij een gebroken arm en hersenschudding had. Ook zou hij diverse breuken in zijn gezicht hebben opgelopen.

Derksen moet momenteel rust nemen en zal de komende afleveringen niet te zien zijn in het televisieprogramma Veronica Inside. Het is de eerste keer in achttien jaar dat de analist een uitzending van het voetbalprogramma mist.

Komende vrijdag wordt Derksen vervangen door Jan Boskamp, die al geregeld aanschuift in het programma. Aanstaande maandag vervangt Hans Kraay jr. de analist.

Dochter bekijkt het van de positieve kant

Dochter Marieke Derksen uitte woensdagavond op Twitter haar dank voor de lieve berichten die ze heeft ontvangen. Ook laat ze weten het van de positieve kant te bekijken.

"Johan ligt helemaal in de prak na zijn val van de trap. Maar laten we het positief houden. Mijn moeder viel van de trap en overleed aan de gevolgen. Johan is er nog, dus nog geen goede nachtrust voor iedereen in de voetballerij", aldus de dochter van de analist.

Ze verwijst in haar bericht naar haar moeder Linda. De eerste vrouw van Derksen overleed in 1992 na een val van de trap.