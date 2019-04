Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben binnen vijf uur na het openen van hun gezamenlijke Instagram-account meer dan een miljoen volgers. Daarmee hebben ze een record gebroken, aldus Guinness World Records.

Het vorige record is in handen van de Koreaanse popster Kang Daniel, die afgelopen januari binnen elf uur een miljoen volgers vergaarde.

Markle en prins Harry hebben sinds afgelopen dinsdag een eigen Instagram-account met de naam Sussex Royal.

"Wij kijken ernaar uit om hier informatie te delen over het werk dat we doen, de goede doelen die we steunen en belangrijke aankondigingen die we hebben", aldus de twee in hun eerste bericht, waarbij verschillende foto's van hen geplaatst werden.

De 37-jarige Markle trouwde vorig jaar met de 34-jarige prins. In oktober werd bekend dat ze samen een kind verwachten.