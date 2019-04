De vriend van Sonja Bakker is 13 kilo afgevallen sinds hij een relatie met de dieetboekenauteur heeft.

"Hij ontbeet nooit, at veel kant-en-klare broodjes en heel veel vlees", vertelt Bakker in Beau Monde over haar vriend Barry van Suijdam.

"Nu begin ik de dag met Griekse yoghurt, fruit en granola", vult Van Suijdam aan. "En ik eet meer vis. Vroeger stond ik met XXL-entrecotes bij de bakplaat." Volgens Bakker gingen er "hele koeien op die plaat".

Andersom heeft de 44-jarige Bakker van Van Suijdam het een en ander geleerd over wijn. "Ik dronk alles, mijn wijnopvoeding was niet goed", zegt de gewichtsconsulent. "Ze gooide ook overal ijs in", aldus Van Suijdam.

Bakker heeft sinds eind 2017 een relatie met Van Suijdam. Eerder was ze getrouwd met Koen Lenting, met wie ze twee zoons kreeg, en met Jan Reus. Met Reus kreeg ze ook nog een zoon.