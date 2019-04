Model Joëlle Witschge en haar verloofde, voetballer Dave Bulthuis, groeien meer naar elkaar toe nu ze met z'n tweeën in Zuid-Korea wonen vanwege de carrière van Bulthuis.

"We zijn voor het eerst met z'n tweeën, afgezonderd van de rest van de wereld", vertelt de 28-jarige Witschge, de dochter van oud-voetballer Richard Witschge, aan Beau Monde.

"Ik herken dit van vroeger. Door mijn vaders voetbalcarrière heb ik dertien jaar in het buitenland gewoond. Als mijn zusjes en ik in Nederland waren, hadden we altijd ruzie. Over van alles. Maar zodra we in het buitenland waren, viel dat allemaal weg. Waren we elkaars beste vriendinnen. Datzelfde gevoel heb ik nu met Dave: we zijn echt op elkaar aangewezen, voeren diepere gesprekken."

Het model is momenteel zwanger van haar eerste kind, dat in juni wordt verwacht. De eerste maanden vielen haar zwaar. "Ik hield niks binnen, had nul energie en was oververmoeid. Ik kreeg last van nierstenen en een blaasontsteking. Ik was een slappe vaatdoek. Drie dagen voordat we naar Zuid-Korea vertrokken, voelde ik me eindelijk wat beter."