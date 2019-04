Realityster Laura Conrad en haar man William Tell verwachten dit jaar hun tweede kind.

"Het was lastig om dit geheim te houden", schrijft Conrad op Instagram bij een foto van zichzelf met een dikke buik. "Met veel plezier kondig ik deze gezinsuitbreiding aan."

De 33-jarige Conrad beviel in de zomer van 2017 van haar zoon Liam.

Conrad was onder meer te zien in de realityseries Laguna Beach en The Hills. Eerder liet ze al weten dat ze niet zou meedoen aan nieuwe reeks van The Hills, die vanaf komende zomer wordt uitgezonden, omdat ze haar tijd liever in haar gezin en eigen modelijn steekt.