Céline Dion (51) is het nieuwe gezicht van het Franse cosmeticamerk L'Oréal Paris.

De zangeres voelt zich vereerd met haar aanstelling. "Ik had dit nooit verwacht", laat ze weten aan People.

Dion was naar eigen zeggen lange tijd onzeker over haar uiterlijk, maar voelt zich tegenwoordig beter dan ooit. "Ik heb me nog nooit zo mooi en sterk gevoeld en ik denk dat het beste nog moet komen."

De zangeres, die bezig is met het afronden van haar langlopende concertreeks in Las Vegas, ging de afgelopen jaren door een moeilijke tijd nadat haar man René Angélil begin 2016 was overleden. "De kleine en grote dingen in het leven maken je sterker", aldus Dion.