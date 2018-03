Cherie Blair had miskraam

"Naar aanleiding van berichten van de media in Frankrijk en Londen kunnen we bevestigen dat de premier en mevrouw Blair (47) hun vakantie hebben uitgesteld", aldus de woordvoerder. "Dat is het gevolg van de opname van mevrouw Blair in het Chelsea en Westminster ziekenhuis na een miskraam", zei hij.

"Ze is geopereerd onder volledige narcose en is vanmorgen ontslagen. De premier was bij haar in het ziekenhuis en beiden danken het ziekenhuis voor de goede zorgen. Mevrouw Blair rust nu", zei hun zegsman.