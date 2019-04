Als Dione de Graaff getuige wordt van discriminatie, barst ze in woede uit.

"Dat past gewoon niet in mijn hoofd. Dat lukt me niet, begrijp ik niet", zegt de 49-jarige sportjournalist in de podcast van Ruud de Wild.

Als iemand in haar omgeving gediscrimineerd wordt, grijpt ze ook het liefst meteen in. "Ik kan dan ook bijna niet meer normaal praten. Als ik dan echt boos ben, en dat is misschien typisch iets vrouwelijks, ga ik ook janken. Dat is nooit zo heel sterk."

In het gesprek met De Wild laat ze ook weten dat haar stalker, die in begin 2015 tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd, ook daadwerkelijk nog steeds vastzit.

"Je wordt goed op de hoogte gehouden door het Openbaar Ministerie. Ik weet ook wanneer er weer een rechtszaak is. Ik heb niet de behoefde om daarheen te gaan. Die man is in de war en moet geholpen worden, dat is wat ik wil."