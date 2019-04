De Britse choreograaf Barrie Stevens, die al 57 jaar in Nederland woont en werkt, heeft maandag zijn naturalisatieceremonie op het stadhuis in Amsterdam voltooid. "Nederland heeft mijn leven verrijkt en ik voel me hier veilig en thuis", zegt Stevens in een reactie tegen verschillende Nederlandse media, waaronder De Telegraaf.

De 74-jarige danser en choreograaf, die onder meer meewerkte aan De Soundmixshow, wilde sinds "de hele Brexit-problematiek het zekere voor het onzekere nemen".

"Premier Theresa May heeft nu al meerdere keren om uitstel gevraagd, maar stel je toch eens voor dat het straks écht zover is, dan kan het zomaar een stuk moeilijker zijn om het Nederlanderschap in bezit te krijgen", vertelt Stevens.

"Bovendien ben ik door de walgelijke manier waarop zij en het Britse parlement de afgelopen drie jaar met elkaar zijn omgegaan helemaal afgeknapt op 'die kant'."

Hij vergelijkt zijn Nederlands paspoort met een "soort huwelijk". "Iets wat ik in mijn leven nooit heb gekend."

Stevens was eerder te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden en in het nieuwe televisieseizoen doet hij als kandidaat mee aan Dancing with the Stars.