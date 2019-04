Steve Greenberg, de advocaat van R. Kelly, wil een grondig onderzoek naar de rol van advocaat Michael Avenatti in de zaak rond het vermeende seksueel misbruik door de zanger. Dat zei Greenberg maandag in de rechtbank van Cook County.

Avenatti staat twee vermeende slachtoffers van R. Kelly bij en speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de aanklacht tegen de r&b-zanger. Hij gaf de aanklagers in de zaak een sekstape als bewijsmateriaal, waarop te zien zou zijn dat Kelly seks heeft met een minderjarig meisje.

Vorige week kwam Avenatti, die ook de voormalige advocaat van Stormy Daniels is, zelf onder vuur te liggen. Hij werd aangehouden op verdenking van een poging tot afpersing. Hij zou hebben gedreigd schadelijke informatie over Nike naar buiten te brengen en eiste miljoenen van het bedrijf om zijn mond te houden, zo staat in de aanklacht.

Greenberg wil nu precies weten hoe de communicatie tussen Avenatti en openbaar aanklager Kim Foxx in Kelly's zaak is verlopen. Hij zegt te vermoeden dat de advocaat Foxx heeft gemanipuleerd.

Volgens Avenatti is dat onzin. "Hij probeert gewoon de aandacht van de zaak af te leiden", zegt de advocaat over Greenberg tegen TMZ. "Bewijs is bewijs. Er zijn tapes en er zijn getuigen. R. Kelly zal worden veroordeeld wegens het misbruiken van verschillende vrouwen."

Overigens was de zanger maandag niet zelf aanwezig bij de hoorzitting. Hij had zich afgemeld wegens ziekte. Op 7 mei vindt een nieuwe zitting plaats.