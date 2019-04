De Kardashians hebben gereageerd op de kritiek over de afslankmiddelen die ze promoten op sociale media. In een artikel van The New York Times verdedigen zussen Kim en Khloé en moeder Kris Jenner hun keuzes.

Onlangs raakte Khloé Kardashian in opspraak nadat ze op Instagram een dieetthee promootte. Onder anderen actrice Jameela Jamil, bekend van de serie The Good Place, reageerde fel op de promotie van de Kardashian.

De actrice is van mening dat de Kardashian-familie belangrijke informatie weglaat bij het promoten, omdat Khloé volgens Jamil haar lichaam te danken heeft aan de hulp van een persoonlijke trainer en diëtiste, en niet aan de thee. Ook werden de bijwerkingen niet genoemd in de post van Khloé.

Khloé is het niet eens met de kritiek. Zij vindt dat ze met het vastleggen op Snapchat laat zien hoeveel werk ze heeft aan haar lichaam. "Ik laat mijn volgers zien wat ik doe." Jenner valt haar bij: "Ik leef niet in die negatieve wereld. 90 procent van de mensen is enthousiast over onze familie, wat we doen en wie we zijn."

Jamil was niet onder de indruk van het weerwoord van de Kardashians. "Ze moeten hun morele kompas eens na laten kijken, want dat lijkt defect. Ze geven niks om beïnvloedbare jongeren of mensen met een eetstoornis. Ik ben ook gevraagd om dit soort dingen te promoten en ik heb geweigerd, dus zij hoeven het ook niet te doen."