Ruud de Wild viel anderhalf jaar geleden al voor Olcay Gulsen, toen de twee elkaar ontmoetten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Vorige week werd bekend dat de twee elkaar leuk vinden.

"Ik kwam haar tegen, ik zag haar en het was er", zei De Wild volgens het AD in het radioprogramma van Eddy Keur op NH Radio.

De 49-jarige De Wild, die in het verleden getrouwd was met Tatum Dagelet en Aafke Burggraaf, zegt dat zijn kijk op de liefde door de jaren heen is veranderd. "Ze zeggen toch dat je een illusie armer wordt en een ervaring rijker? Volgens mij is dat wat er gebeurt."

De Wild vindt verder dat hij de afgelopen jaren een leuker persoon is geworden. "Ik ben nu een veel leukere man dan ik vijf of tien jaar geleden was. Ik ben rustiger, ik neem mezelf niet meer zo serieus, ik ben relaxter. Als ik van iemand hou, hou ik van iemand. Dan is er geen ruis, dan ben ik happy met iemand."

Gulsen zei vorige week in RTL Boulevard dat ze nog niet officieel een koppel vormt met De Wild, maar dat de twee het wel heel leuk hebben samen. De presentatrice verbrak eerder dit jaar haar relatie met zakenman Frans Ghazi.