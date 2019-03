Het leven van Najib Amhali is na het afkicken van zijn drugs- en alcoholverslaving radicaal veranderd. De cabaretier is nu negen maanden clean, zo vertelt hij in een interview met de Volkskrant.

"Ik ga op tijd naar bed en sta belachelijk vroeg op. Om half zes ben ik klaarwakker. Mijn leven is radicaal veranderd, en echt, ik wil niet meer anders", aldus de cabaretier.

Na zijn scheiding van zijn eerste vrouw en de borstkanker van zijn moeder, belandde Amhali in een zware depressie, waarna hij verslaafd raakte aan alcohol en cocaïne.

De moeder van de cabaretier werd weer beter en Amhali zelf bezocht een afkickkliniek in Portugal, trouwde in 2012 met zijn tweede vrouw Niama en werd vader van hun zoontjes Noah (6) en Novèll (3). Toch bleef Amhali worstelen met zijn verslaving.

"Met Niama had ik afgesproken: ik maak de try-outperiode af en dan ga ik weer de kliniek in. Maar ik had niet eens een half uur aan nieuw materiaal dat werkte om tijdens die try-outs te spelen. Ik dacht alleen maar: hoe ga ik dit doen? In paniek ging ik alleen maar meer gebruiken. Ik had de hele dag door coke nodig, om te functioneren", aldus de cabaretier.

Negen maanden geleden gebruikte Amhali voor het laatst

Pas na anderhalf jaar lukte het Amhali om voorgoed af te kicken. Negen maanden geleden, op zaterdag 14 juli 2018, gebruikte hij voor het laatst. Daarna begon hij aan een nieuwe behandeling.

De cabaretier is niet bang dat het weer mis zal gaan. "Wil je totale verandering, dat heb ik nu geleerd, dan moet je écht van je eigen verslavingsgedrag walgen. Dat is vorig jaar eindelijk gebeurd."