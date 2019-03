Liam Neeson heeft vrijdag zijn excuses aangeboden voor de uitlatingen die hij in februari deed. De acteur biechtte in een interview op dat hij jaren geleden over straat zwierf met een koevoet, op zoek naar de man die een vriendin van hem had verkracht.

"De laatste paar weken heb ik nagedacht en gepraat met mensen over de onaanvaardbare gedachten en acties die ik veertig jaar geleden had als reactie op de brute verkrachting van mijn dierbare vriendin", stelt Neeson in een verklaring die hij vrijdag deelt met verschillende Amerikaanse media.

Volgens de acteur kwamen er door het incident irrationele gedachten bij hem naar boven, die hem niet representeren als persoon. "Door proberen uit te leggen wat mijn gevoelens destijds waren, heb ik de plank misgeslagen en ontzettend veel mensen gekwetst. En dat terwijl woorden tegenwoordig zo vaak gebruikt worden om onschuldige mensen kwaad te doen", vervolgt Neeson.

"Wat ik me toen niet realiseerde is dat dit niet gaat om het goedpraten van mijn woede van toentertijd, maar om wat mijn uitlatingen vandaag de dag teweeg hebben gebracht. Ik zie nu in dat, ook al weerspiegelen de woorden die ik gebruikte niet mijn ware gevoelens of mij als persoon, ze erg pijnlijk waren. Ik bied daarvoor mijn oprechte excuses aan", aldus de acteur.

Neeson wist niet wat hij met zijn woede moest doen

Neeson, die afgelopen februari geïnterviewd werd over zijn nieuwe film Cold Pursuit, illustreerde een vraag over de woede van zijn personage met een persoonlijk verhaal. Hij vertelde dat hij niet wist wat hij met zijn woede moest doen, toen zijn goede vriendin hem vertelde dat ze verkracht was door een donkere man.

"Ik zwierf over de straten met een koevoet in mijn hand, hopend dat iemand me zou aanspreken. Ik schaam me om het te zeggen." De acteur hoopte dat "een zwarte klootzak" uit een café zou komen en hem vervelend zou behandelen. "Zodat ik hem daarna kon vermoorden", aldus de Noord-Ier.

De acteur geeft in het interview toe dat hij dit anderhalve week volhield voordat hij besefte dat wat hij aan het doen was verschrikkelijk verkeerd was. "Als ik nu terugdenk: het was verschrikkelijk, echt verschrikkelijk, dat ik dat deed."

Acteur kreeg veel kritiek over zich heen

Neeson kreeg na de plaatsing van het interview veel kritiek over zich heen op sociale media en werd onder andere een racist genoemd. Ook riepen mensen op om films met de acteur te boycotten.

De première van Cold Pursuit werd geannuleerd en filmproducent Lionsgate zegde een televisieoptreden van Neeson in The Late Show with Stephen Colbert af.