Een man uit Amersfoort is dinsdag opgepakt voor een doodsbedreiging aan het adres van columnist en presentator Özcan Akyol. De verdachte werd vrijdagmiddag voorgeleid, waarbij de rechter-commissaris besloot dat het voorarrest niet wordt verlengd.

Akyol bevestigt aan NU.nl dat de Amersfoorter hem al twee maanden online lastigvalt. "Qua inhoud waren deze bedreigingen niet per se heftiger dan andere dreigingen, maar het verschil is dat het hier om stelselmatig bedreigen en stalken ging. Ook werden mijn kinderen er voor het eerst in genoemd en daar schrik je wel even van."

Over de hulp van de politie is Akyol zeer te spreken. "Ik heb enkel lovende woorden voor hen. Ik ben echter wel van mening dat er vanuit wetgevers en de Kamer beter moet worden gekeken naar dit soort bedreigingen die journalisten als ik beperken in ons werk."

De journalist zegt dat de bedreigingen niet extreme beperkingen leggen op zijn dagelijks leven. "Maar er zijn zeker plekken en evenementen waar ik liever niet kom. Dan heb ik het over plaatsen waar mensen het stelselmatig met mij oneens zijn en daar een duidelijke mening over hebben."

Akyol deed lange tijd geen aangifte van de bedreigingen, maar staat nu in nauw contact met de politie. "Ik heb veel te lang lijdzaam toegekeken terwijl ik bedreigd werd en heb besloten om in actie te komen."