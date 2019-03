Ruud de Wild en Olcay Gulsen (niet) een koppel, The Voice mogelijk doorgestoken kaart en Gigi Ravelli is waarschijnlijk moeder. Een overzicht van het entertainmentnieuws afgelopen week.

In BN'erland is er één regel: als je ook maar één keer samen gefotografeerd wordt, heb je een relatie. Samen koffie drinken? Relatie. Met z'n twee wandelen in het bos? Relatie. Een avondje naar de bioscoop? Relatie. Alles ertussenin bestaat niet, gewoon gezellig daten is geen optie; een serieuze relatie is de enige mogelijkheid.

Dus als een bekende radiomaker en een bekende presentatrice hand in hand worden gesignaleerd, kan het eigenlijk niet anders dan dat ze meteen elkaars geliefden zijn. Niet dus, maakte Olcay Gulsen deze week duidelijk. Zij wil eerst keurig verkering gevraagd worden.

Het gerucht dat zij en Ruud de Wild iets met elkaar zouden hebben, gaat al een tijdje rond, maar Olcay hield de verhalen buiten de deur. Echt, ze kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. Ze zijn vrienden, niet meer. Echt niet.

Ruud ziet dat toch anders. Die vertelde aan Albert Verlinde dat hij en Olcay druk bezig zijn elkaar nóg beter te leren kennen. "Hoe leuk is dat? Voor het eerst geeft Ruud toe dat er iets is en dat ze samen aan een relatie aan het bouwen zijn", aldus Albert, die de geruchten zelf ook al maanden hoorde maar er niets mee wilde doen omdat Ruud eerst ontkende, in 6 Inside.

Olcay werd diezelfde avond nog geconfronteerd met de woorden van haar nieuwe geliefde en wat bleek: zij zag het toch ook weer een beetje anders. "Ik heb het heel leuk met Ruud, maar om dat nou om te dopen tot een relatie... Ik heb daar gewoon niet zo veel behoefte aan. Als Ruud het doet, dan hoop ik dat hij mij vanavond belt en mij netjes verkering vraagt."

Of Ruud gebeld heeft, weten we niet, want Albert heeft ons geen update meer gegeven en Olcay zegt er verder niets over.

Is alles een leugen?!

Maan de Steenwinkel, OG3NE en Duncan Laurence; zomaar wat sterren die we zonder The Voice misschien wel nooit gekend hadden. De talentenjacht heeft niet alleen talloze artiesten een podium geboden, maar ook voor mooie televisie gezorgd en gevestigde zangeressen en zangers de mogelijkheid gegeven andere mensen te helpen hun talenten te ontplooien.

De media- en muziekwereld schudden dan ook even op hun grondvesten toen Nieuwe Revu deze week naar buiten trad met een exposé: de hele show blijkt doorgestoken kaart!

Anonieme deelnemers vertelden het tijdschrift dat ze van tevoren al te horen kregen hoe ver ze zouden komen. "Ik viel helemaal van mijn stoel toen ze suggereerden dat ik zeker in de halve finale zou komen als ik mee zou doen."

"Tijdens mijn deelname aan het programma had ik steeds al het gevoel dat de stemmingen niet helemaal eerlijk verliepen. Toen gebeurde er iets tijdens een liveshow wat mijn indruk bevestigde; tijdens mijn optreden liep John de Mol naar de stoelen van Nick & Simon, waarbij hij een snijgebaar voor zijn keel maakte, zo van: deze mag niet door", aldus een anonieme deelnemer.

Ook zangeressen Dewi Pechler en Raffaëla Paton, die beiden meededen aan Idols - laatstgenoemde ook aan The Voice, waren beiden niet mild over het programma. Dewi zei dat het een vrij normale gang van zaken is dat BN'ers gegarandeerd verder komen en Raffaëla zei liever niet te worden herinnerd aan de deelname.

Het bericht zorgde direct voor opschudding; Talpa overweegt juridische stappen en Dewi is woedend, want het gesprek heeft volgens haar nooit plaatsgevonden. Hoofdredacteur Jonathan Ursem maakt zich in elk geval geen zorgen, hij heeft nog niets van Talpa gehoord en weet zeker dat Dewi met een van zijn journalisten heeft gesproken. Wordt vervolgd.

Mogelijk moeder

Gigi Ravelli was jarenlang een van de meest geliefde soapsterren. De actrice speelde in Goede Tijden, Slechte Tijden, was op menig rode loper te vinden en breidde haar carrière uit met hoofdrollen in bioscoopfilms.

Gigi was ongelofelijk populair en toen ineens, na een rol in Hartenstraat in 2014, hoorden we helemaal niets meer van haar. De actrice had een nieuwe geliefde, de steenrijke Roger Hodenius, en die heeft het niet zo op de media. De zakenman zou Gigi gevraagd hebben te stoppen met acteren en zij gaf daar direct gehoor aan.

In 2018 leek er zomaar weer kans te zijn dat Gigi zou terugkeren in de entertainmentwereld; de actrice was te zien in een piepklein filmrolletje in All You Need Is Love, en dat bood mogelijkheden. Zou Gigi terugkeren in de wereld van beroemdheden?

Nou, nee. Eind november kwam naar buiten dat ze zwanger was en dat bevestigde Gigi, maar nu Weekend deze week haar en haar partner wist te fotograferen met baby, zegt ze helemaal niets meer. Het lijkt erop dat Gigi is bevallen, maar omdat de fotograaf de plaatjes zo heeft geschoten dat het onmogelijk is om te zien of er nu daadwerkelijk een kind in de Maxi-Cosi ligt, weten we het niet echt zeker.

Gigi is voor niemand meer bereikbaar voor commentaar en dus moeten we het hiermee doen. Als zij geen spotlight meer wil, dan halen we 'm toch weg?