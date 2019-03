De Amerikaanse acteur Nicolas Cage (55) en Erika Koike trouwden zaterdag in Las Vegas. Maar volgens gerechtelijke dossiers die TMZ zegt te hebben, zouden de twee na vier dagen al een punt achter hun huwelijk hebben gezet.

De acteur en de visagiste zijn samen sinds april 2018. Of er met een punt achter hun huwelijk ook een punt achter hun relatie is gezet, is niet bekend.

Cage trouwde in 1996 voor het eerst met actrice Patricia Arquette. In 2002 gingen zij uit elkaar, waarna Cage in datzelfde jaar met Lisa Marie Presley, de dochter van Elvis Presley, trouwde. Na drie maanden besloten de twee te scheiden.

Zijn laatste huwelijk was met Alice Kim, met wie hij twaalf jaar getrouwd was. Cage, die bekend is van films als Leaving Las Vegas, Red Rock West en Face/Off, heeft twee kinderen uit eerdere relaties.