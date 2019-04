Het is weer 1 april en dat betekent voor velen dat het weer tijd is om grappen uit te halen met collega's of vrienden. Ook de sterren doen hier graag aan mee. NU.nl blikt terug op een aantal van hun pogingen om fans en collega's in de maling te nemen.

Rihanna houdt Jimmy Kimmel voor de gek

De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel staat erom bekend dat hij zijn gasten graag voor de gek houdt en dat was genoeg reden voor Rihanna om hem eens een koekje van eigen deeg te geven. In de nacht van 1 april 2015 sloop ze met een cameraploeg de slaapkamer van Kimmel binnen en maakte hem wakker door luid haar single Bitch Better Have My Money te spelen.

Justin Bieber haalt grap uit met TMZ

Justin Bieber heeft zeer fanatieke fans en hij gebruikte hen in 2013 om een grap uit te halen met entertainmentsite TMZ. Op zijn sociale media plaatste hij het nummer van hun tiplijn met het bijschrift dat hij telefoontjes van fans zou beantwoorden. De telefoon op kantoor van TMZ stond roodgloeiend.

Michael Phelps neemt fans in de maling

23-voudig Olympisch zwemkampioen Michael Phelps kondigde in 2012 al aan dat hij zijn carrière ging beëindigen, maar bedacht zich. Na de Olympische Spelen van 2016 nam hij dan echt afscheid, maar kondigde op 1 april 2017 aan terug te keren in 2020. Het bleek al snel om een 1 aprilgrap te gaan.

Ellen DeGeneres doet alsof ze een ongeluk heeft gehad

Ellen DeGeneres staat erom bekend maar al te graag grappen uit te halen met de gasten in haar programma, maar op 1 april 2014 nam ze ook haar publiek in de maling. Ze kwam op met een nekkraag en hintte erop dat ze bij een verkeersongeluk betrokken was geraakt. Vrijwel meteen herinnerde ze haar kijkers eraan dat het 1 april is, om ze vervolgens over de oorsprong van de dag te vertellen. Maar kloppen haar verhalen wel?

Grap Sam Smith valt niet in goede aarde

Soms verlopen 1 aprilgrappen niet helemaal zoals gepland. Sam Smith grapte in 2015 op Twitter dat hij eigenlijk hetero is, wat niet bij iedereen in goede aarde viel. De zanger kreeg veel reacties van volgers die het niet gepast vonden om dergelijke grappen te maken over zijn geaardheid.