Albert Verlinde sloot zichzelf in het verleden af van de buitenwereld als hij emotionele tegenslagen moest verwerken, maar de presentator en musicaldirecteur is veranderd: "Ik ben opener geworden, ik praat veel meer."

"Het zit erg in me om alles zelf te doen en zelf op te lossen. Als ik ellendige dingen meemaakte, dan deelde ik dat niet. Dat hield ik bij me. Niet bewust, maar ik dacht: Wat moet een ander daarmee?", zegt de 57-jarige showbizzdeskundige in de interviewreeks In de auto met van NU.nl.

Verlinde kreeg in 2010 te maken met de dood van Antonie Kamerling, de echtgenoot van schoonzus Isa Hoes. Vier jaar later werd bekend dat zijn relatie met Onno Hoes ten einde was gekomen en vorig jaar kwamen zowel Verlindes vader als moeder binnen zes maanden tijd te overlijden.

'Ik heb zo veel durven delen'

Verlinde moest erkennen dat hij zulke gebeurtenissen niet in zijn eentje kon verwerken, maar leerde ook zijn omgeving meer bij zijn leven te betrekken.

"Ik heb daardoor zo veel durven delen en geleerd om over dingen te praten. Ik ben daarin echt veranderd. Je krijgt er ook veel voor terug en anders raak je emotioneel geïsoleerd. Je weerhoudt mensen er dan van een vriendschap met je op te bouwen."

Zijn oude houding kan volgens Verlinde ook een consequentie van zijn televisiewerk zijn geweest. "Je bent dan misschien wel extra op je hoede om dingen te delen. Dat is gek, dat is niet goed. Het is hartstikke leuk werk, maar het eist op een bepaalde manier ook zijn tol."