Meghan Markle (37) is maandagochtend begonnen met bevallen. De voormalige actrice bevalt van haar eerste zoon of dochter. Haar echtgenoot, de Britse prins Harry (34), is aan haar zijde, blijkt uit een officiële verklaring.

In oktober maakte het stel bekend een kind te verwachten. Ze zeiden toen niet te weten of het om een meisje of een jongen gaat.

De prins meldde vorige week dat hij zijn bezoek aan Nederland, naar aanleiding van de Invictus Games in 2020, inkortte wegens "logistieke redenen". Hij zou aanvankelijk zowel Den Haag als Amsterdam bezoeken, maar liet weten dat hij nu alleen nog maar naar Den Haag zou gaan. Het is niet bekend of Harry het gehele bezoek nu zal afblazen.

Stel zou geboorte eerst in privékring willen vieren

Eerder liet het stel ook al weten dat zij de geboorte van hun kind eerst in privékring wilde vieren, voordat zij het nieuws met de media zouden delen.

Het is gebruikelijk dat een lid van het Britse koninklijk huis al kort na de bevalling haar baby aan de media laat zien. Zo toonde Kate Middleton, de echtgenote van de Britse prins William, haar zoon Louis zeven uur nadat zij was bevallen aan het publiek.

Markle en Harry trouwden in mei 2018, nadat ze in juni 2016 een relatie kregen. Sinds de bruiloft gaan er constant geruchten de ronde dat het stel een kind zou krijgen.