Brigitte Nijman, die na een schildklieroperatie mogelijk haar stem was verloren, herstelt goed. De musicalactrice en zangeres noemt het "een klein wonder dat zich aan het voltrekken is".

"Het praten gaat weer goed en de zenuw die beschadigd was, is weer aan het werk", vertelt de 48-jarige Nijman in gesprek met De Telegraaf. "Ik doe elke dag logopedie-oefeningen en die dragen bij aan het herstel. Nu het zingen nog."

Hier gaat de musicalster vanaf volgende week met een specialist aan werken. Nijman heeft nog niet geprobeerd om weer te zingen.

"Ik ga keihard aan het werk om mijn stem weer te trainen, zodat ik op een dag, hopelijk, weer kan optreden. Ik zou het geweldig vinden om weer aan het werk te gaan."

'Afgelopen maanden waren verschrikkelijk'

Eind januari liet Nijman weten dat een zeldzame operatiefout was opgetreden bij een schildklieroperatie die zij onderging, omdat ze een verdikking in haar schildklier had. Haar echtgenoot vertelde dat er een kans van 20 procent bestond dat Nijman nooit meer kon zingen.

De actrice noemt de afgelopen maanden "verschrikkelijk". "Ik heb wat af gejankt, want mijn werk was altijd mijn lust en mijn leven en dat werd me ineens afgenomen."

Nijman brak eind jaren negentig door bij het grote publiek toen ze de hoofdrol van Sandy speelde in de musical Grease. Later verscheen ze in uiteenlopende theaterproducties, zoals Pietje Bell en Ciske de Rat. In 2017 en 2018 was ze te zien in The Full Monty.