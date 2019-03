Willeke Alberti is inmiddels 74 jaar oud en nog lang niet van plan te stoppen met werken. De zangeres heeft zich voorgenomen 103 jaar te worden.

"Ik heb geluk met mijn genen, mijn moeder is negentig geworden. Verder train ik mijn geheugen elke dag door mijn oude en nieuwe repertoire te oefenen. Nog steeds sta ik moeiteloos twee uur te zingen zonder autocue", aldus de zangeres in gesprek met De Telegraaf.

Alberti rookt niet, drinkt weinig, eet gezond en ze probeert zo veel mogelijk te bewegen, maar de echte sleutel naar oud worden is volgens de zangeres om gelukkig te zijn. "Het intrigeert me hoe groot de impact is van verdriet, stress en eenzaamheid op de gezondheid. Ik probeer daarom heel bewust elke dag te genieten."

"Zoals André Hazes zingt: 'Leef alsof het je laatste dag is'. Het klinkt misschien wat truttig, maar dingen doen waar je blij van wordt: in mijn geval zo veel mogelijk tijd doorbrengen met mijn kinderen en kleinkinderen. Een beetje liefde voor elkaar doet ook wonderen voor de gezondheid. Maar we zijn allemaal zo druk, dat het er vaak bij inschiet om een ander te helpen."

Alberti is zelf van grote hulp in haar familie: op vrije dagen stuurt ze een bericht in de familie-WhatsApp-groep om te vragen of iemand haar hulp kan gebruiken. "Zodoende ligt kleinzoon Johnny bijvoorbeeld nu bij mij te slapen en ga ik vanmiddag de kinderen van mijn andere zoon uit school halen. Het omkijken naar een ander is me met de paplepel ingegoten."