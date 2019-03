Het OM in Chicago liet dinsdag de zestien aanklachten tegen Empire-acteur Jussie Smollett vallen. Toch geloven de aanklagers niet in de onschuld van de acteur. Dat verklaarde openbaar aanklager Joseph Magats dinsdag in een interview met CBS Chicago.

Smollett stond terecht, omdat hij ervan verdacht werd een valse aangifte te hebben gedaan over een vermeende mishandeling met homofobie en racisme als motief. Magats legt in het gesprek uit dat zijn team tot de beslissing kwam om de acteur te laten gaan, omdat zij voorrang willen geven aan gewelddadige misdaad en nu eenmaal beperkt mensen in kunnen zetten.

Daarnaast liet hij weten dat het niet om vergoelijking zou gaan, zoals Chicago's burgemeester Rahm Emanuel eerder in een reactie suggereerde. "Het is gewoon niet waar", zei Magats. "Er is niet gebagatelliseerd; hij heeft een taakstraf uitgevoerd, hij heeft zijn borg opgegeven."

Smollett voerde een taakstraf van twee dagen uit en ziet af van de 10.000 dollar (bijna 9.000 euro) die hij eerder betaalde om op borgtocht vrij te komen. Daar staat tegenover dat hij niet meer wordt vervolgd en hij geen strafblad overhoudt aan de zaak, zo maakten ook zijn advocaten van dinsdagochtend bekend.

Burgemeester trekt vergelijking met examenfraude

Emanuel liet eerder in een reactie weten dat Smollett als beroemdheid een speciale behandeling zou hebben gekregen. De burgemeester trok een vergelijking met de examenfraude van hoge universiteiten in de VS; tevens een zaak waarbij rijke mensen in een bevoorrechte positie zouden zijn gekomen. Actrice Felicity Huffman is onder meer bij dat schandaal betrokken. Zij kwam onlangs op borgtocht vrij.

Verder vertelde Emanuel dat de borgtocht van Smollett niet in verhouding stond tot de kosten die er zijn gemaakt in het onderzoek naar het vermeende misdrijf. Daarnaast liet hij blijken dat het systeem en de maatschappij ook immateriële schade hebben geleden. "Andere mensen die in de toekomst aangifte willen doen voor haatmisdrijven, zullen eerder in twijfel worden getrokken. Het is verkeerd, punt."