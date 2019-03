Kris Humphries, die dinsdag aankondigde te stoppen met basketballen, schrijft in een column voor The Players Tribune waarin hij terugblikt op zijn carrière dat zijn relatie met realityster Kim Kardashian "100 procent echt" was.

"Dat wereldje is niet altijd wat het lijkt, maar onze relatie was 100 procent echt", aldus Humphries, die in 2011 met Kardashian trouwde. Het huwelijk tussen de twee hield slechts 72 dagen stand.

"Toen bleek dat het niet werkte tussen ons, was dat balen. Het einde van een relatie is altijd lastig, maar het is al helemaal beschamend als de hele wereld meekijkt. Het was wreed", aldus de basketballer, die destijds ook regelmatig te zien was in de realityserie Keeping Up With The Kardashians.

De 34-jarige Humphries herinnert zich hoe hij in de wedstrijden na de scheiding werd uitgejouwd door het publiek. "Ik vroeg me af waarom ze dit deden. Omdat ik die jongen van televisie was geworden? Dachten ze dat ik alleen beroemd wilde worden en de sport niet respecteerde?"

Humphries benadrukt dat hij enkel sportman wilde zijn en dat hij tijdenlang niet naar buiten ging vanwege de reacties die hij van mensen op straat kreeg. "Het voelde alsof de wereld me haatte, maar ik weet niet waarom." Toch kijkt hij met een positief gevoel terug op zijn carrière en bedankt hij zijn familie, fans, ploeggenoten en coaches.