De aanklacht tegen Jussie Smollett is ingetrokken. Dat heeft zijn juridisch team bekendgemaakt nadat de Empire-acteur dinsdag onverwacht werd opgeroepen naar de rechtbank te komen. Hij werd ervan verdacht een valse aangifte te hebben gedaan over een vermeende mishandeling met homofobie en racisme als motief.

"Vandaag zijn alle aanklachten tegen Jussie Smollett ingetrokken en is zijn naam gezuiverd", aldus zijn advocaten Tina Glandian en Patricia Brown Holmes in een verklaring. Smollett raakte onlangs in opspraak nadat zijn verklaring dat hij slachtoffer was geworden van een mishandeling in twijfel werd getrokken.

Smollett deed aangifte nadat hij op 29 januari zou zijn belaagd door twee mannen die "Make America Great Again" zouden hebben geroepen terwijl ze een touw om zijn nek deden en een vloeistof over hem heen goten. De politie van Chicago beweerde later echter dat Smollett de aanval in scène had gezet. Hij werd vervolgens zelf gearresteerd en moest in de rechtbank verschijnen.

De aanklagers laten in een verklaring weten dat ze geen reden meer zien om Smollett te vervolgen. "Na alle feiten en omstandigheden van de zaak te hebben beoordeeld, waaronder meneer Smolletts vrijwillige maatschappelijke werk en het betalen van de borgsom, zijn we van mening dat het intrekken van de aanklacht de juiste oplossing is."

'Ik ben eerlijk en consistent geweest'

Smollett gaf in de rechtbank aan onschuldig te zijn en zijn advocaten blijven bij deze verklaring. "Jussie is mishandeld door twee mannen die hij niet heeft kunnen identificeren en is door verkeerde berichtgeving naar het publiek toe als dader weggezet."

De acteur reageerde inmiddels zelf ook op het nieuws: "Ik ben eerlijk en consistent geweest. Ik zou mijn moeders zoon niet zijn als ik in staat was te doen waarvan ik beschuldigd werd."

Smolletts advocaten benadrukken dat de acteur respect en waardigheid verdient. Het intrekken van de aanklacht was volgens hen de enige juiste stap. "Smollett is opgelucht dat hij deze situatie achter zich kan laten en kijkt ernaar uit zich weer op zijn familie, vrienden en carrière te kunnen richten."