Bennie Jolink heeft meerdere keren op de intensive care gelegen en weet mede daarom dat hij niet bang is voor de dood.

"Ik zou het accepteren", aldus de 72-jarige zanger in gesprek met De Telegraaf. Jolink verbleef meermaals in het ziekenhuis vanwege zijn astma en kampt met een lage longcapaciteit. Dankzij nieuwe medicatie kan hij nu weer optreden.

Hoewel hij niet bang is voor zijn eigen dood, merkt de zanger dat hij veel moeite heeft met de dood van geliefden. Toen hij in het verleden met een depressie kampte, kwam dat besef, zo zegt hij tegen de krant.

"Op zo'n moment neemt de dood een grote plaats in. Ik word ook ouder. Sinds mijn beste kameraad is overleden, heb ik een plek besproken op het Hummelose kerkhof en weet ik hoe ik begraven wil worden: in karton, zodat de pieren er zo snel mogelijk bij kunnen. Op de steen komt iets in de trant van: 'Ik heb lawaai gemaakt, nu ben ik dood.'"

Hoewel de zanger niet bang is voor de dood, leeft hij graag nog even door. "Liever wil ik de kleinkinderen zien opgroeien, die zijn alles voor mij. De Jolinks worden gemiddeld negentig, dus misschien kan ik nog even door."