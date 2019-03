Alanis Morissette (44) en haar man Mario Treadway verwachten hun derde kind.

De Ironic-zangeres plaatste op Instagram een foto waarop ze met dikke buik te zien is.

Morissette, die in het voorjaar van 2010 trouwde met Treadway, werd aan het eind van datzelfde jaar moeder van zoon Ever Imre. Dochter Onyx Solace werd in de zomer van 2016 geboren.

In eerdere interviews sprak de zangeres over de postnatale depressies die ze ontwikkelde na beide bevallingen. "Er zijn dagen dat ik bijna niet kan bewegen", vertelde ze daarover in 2017 aan People.

"Als kind droomde ik ervan om moeder te worden en een fantastische man te hebben, maar dit is iets wat ik niet aan had zien komen."