Justin Bieber belooft zijn fans "zo snel mogelijk" met een nieuw album te komen, maar wil eerst zijn persoonlijke problemen aanpakken.

"Ik lees een hoop berichten van mensen graag een nieuw album willen zien", schrijft de 25-jarige zanger, die zijn laatste studioalbum uitbracht in 2015, op Instagram.

"Ik was als tiener en in mijn eerste jaren als twintiger alleen maar op tournee en jullie weten dat ik tijdens mijn laatste tour ongelukkig was. Ik verdien dat niet en jullie verdienen dat niet, want jullie betalen geld om naar mij te komen kijken terwijl ik niet alles kan geven", aldus Bieber, die onlangs al liet weten dat het momenteel niet zo goed met hem gaat.

"Ik ben nu gefocust op het oplossen van problemen waar velen van ons mee kampen", vervolgt de zanger, die vorig jaar trouwde met model Hailey Baldwin. "Zodat ik mijn huwelijk in stand kan houden en de vader kan worden die ik wil zijn. Muziek is heel belangrijk voor me, maar niets gaat voor mijn gezin en mijn gezondheid. Er komt zo snel mogelijk een kick ass-album: mijn swag valt niet te ontkennen en mijn drive is onbeschrijflijk."

Vorige week kwam het gerucht naar buiten dat Bieber en Baldwin de plannen voor hun huwelijksfeest zouden hebben uitgesteld vanwege de mentale problemen van de zanger. Het koppel trouwde in september, maar wachtte nog met een bruiloft.