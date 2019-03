Twee voor Twaalf-presentatrice Astrid Joosten (61) heeft sinds ongeveer een halfjaar een nieuwe vriend.

Joosten is "dolgelukkig", zo liet ze weten aan Albert Verlinde van 6 Inside. Haar vriend heet Rob Peters en is zakenman.

Joosten verloor in 2012 haar man Willem Ennes aan alvleesklierkanker. "Als je elkaars grote liefde bent en dat vervolgens twintig jaar duurt, is dat natuurlijk te kort", vertelde ze in 2013. "Maar ik realiseer me ook dat ik een grote bofkont ben. Er zijn heel veel mensen die nooit hun grote liefde tegenkomen. Wij wel en dat is waanzinnig, fantastisch."