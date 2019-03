Acteur Michael Madsen, vooral bekend van rollen uit Quentin Tarantino-films als Kill Bill, Hateful Eight en Reservoir Dogs, is zondag gearresteerd. Hij reed met drank op en veroorzaakte hierbij een eenzijdig auto-ongeluk.

Politiebronnen melden aan TMZ dat de 61-jarige Madsen rond 20.00 uur met zijn Land Rover in Malibu tegen een lantaarnpaal reed.

De politie vermoedde bij aankomst gelijk dat de acteur had gedronken, wat later werd bevestigd door een blaastest.

Wanneer een borgsom van 15.000 dollar (zo'n 13.200 euro) wordt betaald, mag Madsen de politiecel weer verlaten.

Het is niet de eerste keer dat de acteur wordt aangehouden na rijden onder invloed. In 2012 bleek dat hij twee keer de wettelijke toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Hij moest toen een maand doorbrengen in de afkickkliniek.