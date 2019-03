Presentator Sinan Can kocht de domeinnaam www.watgaatsinandoen.nl in een dronken bui. Een hashtag met dezelfde woorden werd trending tijdens de deelname van de presentator aan Wie is de Mol?.

"Bij de finale van Wie is de Mol? kwam een nerd op me af, die zei dat de website www.watgaatsinandoen.nl nog vrij was. Die heb ik om drie uur 's nachts, met m'n aangeschoten hoofd, toch maar even vastgelegd", aldus de 41-jarige presentator in gesprek met AD.

De hashtag #watgaatsinandoen werd trending nadat Can in de afleveringen van Wie is de Mol? bijzonder passief was. "Ge-wel-dig. Vooral omdat het klopt. Ik zou nu heel gemakkelijk kunnen zeggen dat de makers het zo geknipt hebben, maar ik heb gewoon heel weinig uitgevoerd. Dat was mijn tactiek: mezelf zo verdacht mogelijk maken en de rest goed observeren."

In het dagelijks leven is Can een stuk drukker: de televisiemaker werkt aan diverse programma's en is vanaf maandag te zien met de tweedelige documentaire Sinan zoekt de klas van Elias, waarin hij met een klassenfoto van de Syrische Elias op zoek gaat naar diens klasgenoten.

"Van de 42 kinderen uit Elias’ klas, hebben we er veertien niet kunnen terugvinden. Van hen is echt geen spoor. Dat kan erop duiden dat ze op een onbekende plek in het buitenland zitten, of zijn omgekomen - in het oorlogsgeweld, of tijdens een vluchtpoging op de Middellandse Zee."