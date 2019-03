Diana Ross heeft het opgenomen voor Michael Jackson. De zangeres laat zondag op Twitter weten achter de in 2009 overleden 'King of Pop' te staan na de onthullingen over seksueel misbruik in de documentaire Leaving Neverland.

"Dit is waar ik aan denk deze ochtend. Ik geloof erin en vertrouw erop dat Michael Jackson voor mij en heel veel anderen een fantastische en onvergetelijke kracht was en is."

De zangeres eindigt haar tweet met de zin "Stop In The Name Of Love", de titel van een van haar hits.

Ross en Jackson waren goede vrienden sinds de twee elkaar in de jaren zeventig leerden kennen. De zangeres werd na de dood van Jackson zelfs in zijn testament aangewezen als tweede voogd voor zijn drie kinderen.

'Ze zijn er niet dood aan gegaan'

De tweet van Ross komt daags na de uitspraken van Barbra Streisand in de Britse krant The Times. Volgens de zangeres waren Wade Robson en James Safechuck, de slachtoffers van Jackson die in Leaving Neverland hun verhaal doen, duidelijk blij dat ze zo veel tijd met de zanger mochten doorbrengen.

Ook liet Streisand optekenen dat Robson en Safechuck "tegenwoordig beiden getrouwd zijn en kinderen hebben, en er dus niet dood aan zijn gegaan", wat er ook met ze gebeurd is ten spijt.

De zangeres bood zaterdag haar excuses aan voor haar uitspraken. Volgens Streisand had ze beter moeten nadenken over wat ze over Jackson en zijn slachtoffers zei. Volgens haar weerspiegelen haar woorden, zoals ze in het artikel zijn opgeschreven, niet haar ware gevoelens.