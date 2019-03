Saskia De Coster, de schrijfster van het boek Nachtouders, vond het vroeger moeilijk om haar ouders te vertellen dat ze lesbisch is.

Ook De Costers zus Tanja valt op vrouwen, vertelt de Vlaamse auteur zaterdag in Volkskrant Magazine. "Ik had al eerder mijn moed verzameld, maar toen was Tanja mij net voor. Ik kon het mijn ouders niet aandoen om ze te confronteren met nóg een lesbische dochter, dus ik ging terug naar het wachtbankje."

"Tot het niet meer ging, ik was al 23. Het liegen was niet meer vol te houden. Maar ik durfde niet, ging steeds maar wéér een blokje om, tot Tanja zei: 'Nu ga je aanbellen en nu ga je het zeggen.'"

De Coster denkt niet dat haar moeder verbaasd was toen ze hoorde dat haar andere dochter ook lesbisch is. "Nee, ik heb sterk het gevoel dat ze het wel wist, hoe gek dat ook klinkt. Al hebben mijn ouders ook lang volgehouden dat Tanja mij zou hebben aangestoken, dat het een soort bevlieging was."