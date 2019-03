Bertie Steur, die bekend werd door haar deelname aan Boer zoekt Vrouw en Expeditie Robinson, heeft een zetel in de provinciale Staten, meldt RTL Boulevard.

De boerin stond als lijstduwer op plek tien van de verkiezingslijst van de Partij van Zeeland en had niet verwacht zo veel stemmen te krijgen.

"Het ging me er eigenlijk om dat de partij genoeg stemmen kreeg en nu heb ik er per ongeluk zelf heel veel gekregen", vertelt Steur in het programma.

Hoewel het voor de boerin onverwacht komt, is ze zeker van plan om zitting te nemen in de Provinciale Staten. "Ik heb begrepen dat ik het naast mijn werk kan doen, dus we gaan het wel zien", aldus Steur.

Steur werd ook gekozen voor de waterschappen, maar houdt het voor nu alleen bij de Provinciale Staten.

Het is voor de boerin niet de eerste keer dat ze in aanraking komt met de politiek. Enkele jaren geleden nog was zij raadslid voor de lokale partij Leefbaar Schouwen-Duivenland (LSD).