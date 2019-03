Eva Simons heeft weer een relatie. Op haar Instagram Stories deelt de zangeres een foto van zichzelf en een man met dezelfde tatoeage op hun arm. Tegenover De Telegraaf bevestigt Simons' manager dat ze inderdaad een nieuwe liefde heeft.

De man in kwestie is Sebastiaan Zwarts, die dezelfde foto op zijn eigen Instagram-profiel deelt.

Volgens de manager van de zangeres zijn Simons en haar vriend ongeveer tweeënhalve maand samen.

Simons was eerder twee jaar getrouwd met de Nederlandse dj Sidney Samson, van wie ze in 2016 scheidde. Daarna had ze een tijdje een relatie met muziekproducer Boaz van de Beatz.

De zangeres is onder andere bekend van haar samenwerking met will.i.am op This is Love en de hit Take Over Control met Afrojack. Ook stond Simons in het Nederlandse voorprogramma van Justin Bieber, LMFAO en Beyoncé.